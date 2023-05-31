Путин и Зеленский нанесут визиты Эрдогану после инаугурации

Российский президент Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский намерены встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после его инаугурации. Об этом сообщила газета Hurriyet.

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Отмечается, что Путин и Зеленский посетят Эрдогана по отдельности. В ходе беседы с турецким лидером они обсудят российско-украинский конфликт и зерновую сделку.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским по инициативе украинского президента. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ТурцияВизитВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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