Путин и Зеленский нанесут визиты Эрдогану после инаугурации
Российский президент Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский намерены встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после его инаугурации. Об этом сообщила газета Hurriyet.
Отмечается, что Путин и Зеленский посетят Эрдогана по отдельности. В ходе беседы с турецким лидером они обсудят российско-украинский конфликт и зерновую сделку.
Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским по инициативе украинского президента. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru