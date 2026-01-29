В полиции рассказали о способах избежать вербовки в интернете

Они целенаправленно собирают и анализируют публичную цифровую «исповедь» пользователей: посты, интересы, связи, геолокации — всё, что помогает выявить слабости и манипулировать человеком. Вербовка давно не работа сотрудников секретных служб. В зоне риска — каждый, кто активно ведет онлайн-жизнь. Особенно уязвимы те, кто публично высказывается на острые темы: вербовщики часто ищут именно таких «активистов».

В ведомстве напоминают, что контент должен быть виден только реальным друзьям. Россиянам советуют не отвечать на личные вопросы от незнакомцев, проверять, кто стоит за привлекательным профилем.

Любые подозрения в попытках вербовки необходимо немедленно сообщать в полицию. Для несовершеннолетних критически важно доверительно поговорить с родителями или педагогами — своевременная помощь может предотвратить беду.

