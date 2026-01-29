В Казани выставили на продажу изъятый у режиссёра Бекмамбетова особняк
В Казани на улице Марджани особняк XIX века, который ранее изъяли у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, выставлен на продажу, сообщает ТАСС.
Его стартовая цена составляет 9,3 млн рублей. Будущий владелец должен будет в обязательном порядке провести реконструкцию здания. Площадь объекта, также включающего в себя несколько построек, составляет свыше 200 кв. м.
Решение об изъятии особняка, в 2000 году включенного в список объектов культурного наследия, было вынесено Вахитовским районным судом Казани после того, как проверки показали, что Бекмамбетов содержал его в бесхозном состоянии.
Ранее «Милосердие» Бекмамбетова возглавило прокат в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
