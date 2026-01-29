Аферисты обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Эксперты предупреждают о новой волне фишинговых атак, нацеленных на пенсионеров, сообщает РИА Новости.
Мошенники рассылают SMS и электронные письма, маскируя их под официальные уведомления от якобы Социального фонда или Пенсионного фонда России.
При этом Пенсионный фонд как отдельная организация был упразднен в 2023 году, поэтому любые сообщения от его имени являются поддельными. В сообщениях содержится ложное заявление о блокировке пенсии, что создает у получателя панику и заставляет перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, имитирующий портал «Госуслуги», где пользователей вынуждают ввести конфиденциальные данные. Получив нужную информацию, аферисты получают полный доступ к личному кабинету жертвы на государственных порталах, что позволяет им, например, оформлять онлайн-кредиты.
На втором этапе злоумышленники могут повторно связаться с обманутым человеком, на этот раз представившись сотрудниками Банка России, Росфинмониторинга или даже силовых ведомств. Они информируют жертву о «взломе» или «оформленном на её имя кредите» и под предлогом защиты средств предлагают перевести все сбережения на «безопасный счёт».
Ранее в МВД предупредили о мошенниках, обещающих жертве крупный выигрыш, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
