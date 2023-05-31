Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое заявление сделал помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков, слова которого приводит ТАСС.

Путин и Зеленский нанесут визиты Эрдогану после инаугурации

Так, ожидается, что дата инаугурации Эрдогана будет известна после того, как ЦИК Турции объявит окончательные результаты второго тура выборов президента.

Ранее, 31 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планирующейся встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, двусторонняя встреча состоится после инаугурации турецкого лидера, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРоссияВячеслав Володин

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