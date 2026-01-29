СМИ: Вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США

По ее словам, данный вертолетный маршрут не должен был там быть. Из этого следует, что авиакатастрофа в Вашингтоне была полностью предотвратимой. Следствие раскритиковало подход американской армии, которая не предупредила пилотов о том, что их сведения о высоте могут быть неточными.

Борт авиакомпании Republic Airways из Хартфорда, штат Коннектикут, в американскую столицу заходил на посадку, когда на пути у него возник вертолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

