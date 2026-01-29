СМИ: Вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США

Главную роль в крушении пассажирского авиалайнера в США, в котором находились российские фигуристы, сыграло появление военного вертолета на его пути, сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

По ее словам, данный вертолетный маршрут не должен был там быть. Из этого следует, что авиакатастрофа в Вашингтоне была полностью предотвратимой. Следствие раскритиковало подход американской армии, которая не предупредила пилотов о том, что их сведения о высоте могут быть неточными.

Борт авиакомпании Republic Airways из Хартфорда, штат Коннектикут, в американскую столицу заходил на посадку, когда на пути у него возник вертолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

