СМИ: Вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США
Главную роль в крушении пассажирского авиалайнера в США, в котором находились российские фигуристы, сыграло появление военного вертолета на его пути, сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.
По ее словам, данный вертолетный маршрут не должен был там быть. Из этого следует, что авиакатастрофа в Вашингтоне была полностью предотвратимой. Следствие раскритиковало подход американской армии, которая не предупредила пилотов о том, что их сведения о высоте могут быть неточными.
Борт авиакомпании Republic Airways из Хартфорда, штат Коннектикут, в американскую столицу заходил на посадку, когда на пути у него возник вертолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Вертолет стал фактором крушения самолета с российскими фигуристами в США
- В Казани выставили на продажу изъятый у режиссёра Бекмамбетова особняк
- Журналист Карлсон допустил начало распада США
- В Подмосковье люди бросают машины и идут домой пешком
- СМИ: Финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытие границы
- Житель Белгородской области погиб при атаке беспилотников
- Рубио заявил, что Уиткофф и Кушнер не поедут на переговоры по Украине
- Россиян предупредили о рисках налога на товары серого импорта
- С февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и пенсии
- Политика США может подтолкнуть ЕС, Китай и Индию к союзу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru