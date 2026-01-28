Рубио заявил, что Уиткофф и Кушнер не поедут на переговоры по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в ближайшем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.
По его словам, переговоры продолжатся уже на этой неделе и пройдут в двустороннем формате. При этом участие американской стороны возможно, однако, как уточнил Рубио, представлять США будут другие официальные лица, а не Уиткофф и Кушнер, отмечает RT.
В Кремле ранее сообщили, что следующий раунд переговоров по российско-украинскому конфликту планируется провести 1 февраля в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дата является ориентировочной, но на данный момент стороны исходят именно из этих сроков.
Предыдущая встреча делегаций России и Украины состоялась 23-24 января также в Абу-Даби. В ходе переговоров стороны впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с Москвой и Киевом с конца октября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытие границы
- Житель Белгородской области погиб при атаке беспилотников
- Рубио заявил, что Уиткофф и Кушнер не поедут на переговоры по Украине
- Россиян предупредили о рисках налога на товары серого импорта
- С февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и пенсии
- Политика США может подтолкнуть ЕС, Китай и Индию к союзу
- Юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле
- Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой
- Психиатр оправдал просмотр ускоренных видео в Интернете
- Мужчина ранен при атаке дрона в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru