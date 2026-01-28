Рубио заявил, что Уиткофф и Кушнер не поедут на переговоры по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в ближайшем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

По его словам, переговоры продолжатся уже на этой неделе и пройдут в двустороннем формате. При этом участие американской стороны возможно, однако, как уточнил Рубио, представлять США будут другие официальные лица, а не Уиткофф и Кушнер, отмечает RT.

Рубио назвал территориальный вопрос главным препятствием по Украине

В Кремле ранее сообщили, что следующий раунд переговоров по российско-украинскому конфликту планируется провести 1 февраля в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дата является ориентировочной, но на данный момент стороны исходят именно из этих сроков.

Предыдущая встреча делегаций России и Украины состоялась 23-24 января также в Абу-Даби. В ходе переговоров стороны впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с Москвой и Киевом с конца октября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:СШАПереговорыУкраинаРоссия

