Журналист Карлсон допустил начало распада США

«Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни», — сказал он. Журналист высказался об антимигрантских рейдах в Миннеаполисе и вызванных ими протестах. Карлсон считает, что происходящее олицетворяет хаос. «Это худшее, что может случиться», — добавил он.

Ранее министр внутренней безопасности объявила о начале масштабной иммиграционной операции в штате Миннесота, в рамках которой в регион были направлены около двух тысяч федеральных агентов и офицеров. В ходе операции в Миннеаполисе произошли массовые беспорядки. По версии министерства внутренней безопасности, одна из участниц протестов попыталась совершить наезд на сотрудников ICE. Офицер, опасаясь за жизнь коллег, открыл огонь, в результате чего женщина была смертельно ранена.

Несколько дней назад в Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти — по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это стало вторым случаем стрельбы со смертельным исходом во время таких рейдов в штате Миннесота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

