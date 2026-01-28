Житель Белгородской области погиб при атаке беспилотников
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате целенаправленной атаки двух украинских беспилотников по автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. В результате атаки автомобиль получил повреждения, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубио заявил, что Уиткофф и Кушнер не поедут на переговоры по Украине
- Россиян предупредили о рисках налога на товары серого импорта
- С февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и пенсии
- Политика США может подтолкнуть ЕС, Китай и Индию к союзу
- Юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле
- Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой
- Психиатр оправдал просмотр ускоренных видео в Интернете
- Мужчина ранен при атаке дрона в Белгородской области
- Что будет с «Rendez-vous» после скандальной вечеринки и пожара в Куршавеле
- От Chanel до IKEA: Зачем России параллельный импорт после снятия санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru