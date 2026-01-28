Житель Белгородской области погиб при атаке беспилотников

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате целенаправленной атаки двух украинских беспилотников по автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. В результате атаки автомобиль получил повреждения, отмечает RT.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиВСУБелгородская область

