Житель Белгородской области погиб при атаке беспилотников

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате целенаправленной атаки двух украинских беспилотников по автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. В результате атаки автомобиль получил повреждения, отмечает RT.