СМИ: Финны продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытие границы

Жители Финляндии, несмотря на закрытую третий год с Россией границу, продолжают пересекать ее, чтобы ездить на работу, сообщает Yle.

В Финляндии призвали усилить защиту оленей от нападений «русских волков»

На арендованной территории Сайменского канала продолжаются работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. По данным издания, финны до сих пор выполняют свои обязательства и следят за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу.

Отмечается, что обстановка на территории канала спокойная, а помимо финнов там еще работают российские пограничники и таможенники.

Ранее стало известно, что Финляндия рассматривает создание особой экономической зоны у границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

