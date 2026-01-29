В Подмосковье люди бросают машины и идут домой пешком

Люди бросают машины и идут домой пешком - так быстрее, чем передвигаться на транспорте. Пассажиры автобусов выходят прямо на дороге и идут пешком. Водители остаются в салонах и ждут, когда движение возобновится.

Жители добираются до дома по 4-5 часов. В пробках встали и федеральные трассы. На Домодедовском шоссе замерли десятки фур. Легковушки и прохожие вместе вытягивают машины.

Ранее россиянам объяснили, почему не разгоняют снежные тучи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

