Соперник Эрдогана заявил о несправедливости прошедших выборов в Турции
29 мая 202302:03
Прошедшие выборы президента Турции были одним из самых несправедливых периодов в истории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление соперника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаля Кылычдароглу.
Несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку.
В Высшей избирательной комиссии Турции заявили, что во втором туре выборов президента Турции победил Реджеп Тайип Эрдоган, который набрал свыше 52% голосов избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru