Эрдоган: Турция вправе принимать участие в решении карабахского конфликта

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что говорить о задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании некорректно, так как Нагорный Карабах не признан самими же армянами частью своей территории.

В то же время другой замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов провел в пятницу встречу с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном, по итогам которой стороны подчеркнули необходимость вывода из зоны конфликта боевиков из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

При этом и Армения, и Азербайджан обвиняют друг друга в использовании сирийских боевиков в вооруженном конфликте, который скоро как месяц идет в Нагорном Карабахе.