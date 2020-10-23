Эрдоган: Турция вправе принимать участие в решении карабахского конфликта
Турция, как и РФ, вправе принимать участие в решении карабахского конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.
"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие. До меня не доходило никаких новостей о негативной позиции России по этому поводу", - сказал Эрдоган журналистам.
Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что говорить о задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании некорректно, так как Нагорный Карабах не признан самими же армянами частью своей территории.
В то же время другой замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов провел в пятницу встречу с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном, по итогам которой стороны подчеркнули необходимость вывода из зоны конфликта боевиков из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
При этом и Армения, и Азербайджан обвиняют друг друга в использовании сирийских боевиков в вооруженном конфликте, который скоро как месяц идет в Нагорном Карабахе.
В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция уже отправила войска для поддержки Азербайджана в зоне карабахского конфликта. Ранее вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил о готовности Анкары направить военных в Азербайджан в случае запроса поддержки в карабахском конфликте.
По этому поводу российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков написал в твиттере, что если Турция направит войска в Нагорный Карабах, то карабахский конфликт только усилится, напоминает Ura.ru.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал интервью НСН 21 октября, в котором заявил, что нынешний конфликт в Нагорном Карабахе невозможно решить дипломатическим путем. По мнению депутата, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. В частности, он допустил, что Россия проведет десантную операцию в связи с событиями в Нагорном Карабахе.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил в эфире НСН военные риски десантной операции России в Армении. По его словам, при закрытом воздушном пространстве десантная операция выглядит как авантюра с серьезными последствиями.
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