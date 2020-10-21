Турция может официально отправить военных на помощь Азербайджану

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о готовности Анкары направить военных в Азербайджан в случае запроса поддержки в карабахском конфликте.

Как сообщает ТАСС, в интервью телеканалу CNN Октай рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможности поддержки азербайджанских войск с первых дней конфликта в Карабахе.

«Турция не колеблется, наш президент не колеблется», — отметил турецкий политик.



Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын написал в Twitter, что мир и стабильность в Нагорном Карабахе наступят после освобождения региона от армянской оккупации.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку достигли договорённости о перемирии с 10 октября, однако боестолкновения в зоне конфликта продолжаются.

