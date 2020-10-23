Главы Армении и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты Франции и Армении Эммануэль Макрон и Армен Саркисян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте президента Армении.

Встреча глав государств прошла в Елисейском дворце. В ходе беседы Сарксиян отметил, что Армения высоко ценит усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции в вопросе об урегулировании конфликта.

Глава Армении подчеркнул, что населенные пункты Карабаха продолжают прицельно обстреливать с азербайджанской стороны. Он добавил, что вовлеченность Турции в этот конфликт угрожает региональной стабильности и предупредил, что исламские боевики, разбрасываемые этой страной, могут позже оказаться на территории Европы.

Макрон также выразил свою обеспокоенность продолжающимися военными действиями на территории Карабаха. Президенты сошлись во мнении, что выходом из этой ситуации может стать только деэскалация конфликта и мирное урегулирование.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Карабаху в Москве. Глава армянского правительства в свою очередь заявил о готовности к такой встрече.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.

