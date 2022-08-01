«Горячие головы»: Спонсоры независимости Косово могут спровоцировать военный конфликт

Президент Сербии Александр Вучич заявил 31 июля, что в полночь 1 августа силовые структуры Косово собираются начать операцию против сербов, проживающих на севере самопровозглашенной республики. Стороны стягивали войска к границе, но в ночь на 1 августа косовские власти по просьбе посла США согласились отложить решение о замене паспортов и автономеров на косовские до 1 сентября.

«Вопрос документов – долгоиграющий сюжет для Сербии. Обострение по данному вопросу мы наблюдали прошлой осенью. Из-за международной обстановки, конфронтации России и Запада, эмоциональной и психологической напряжённости, наблюдаемая в регионе с момента коронавируса, диалог Белграда и Приштины зашел в тупик. Возможность военных стычек не исключена, но международное сообщество, думаю, позволит сохранить Балканы без массового кровопролития и серьезных вооруженных столкновений. Единственный способ – диалог. Единственный рабочий формат, который сейчас существует – это с участием ООН, Брюсселя вести переговоры по статусу Косово. Вопросы, которые нам кажутся техническими, имеют глубинный политический смысл – становление независимости Косово и непринятие такого решения Белградом. Пока между ними не будут подписаны соглашения, то обстановка в регионе будет постоянно обостряться», - сказала Соколова.