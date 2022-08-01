«Горячие головы»: Спонсоры независимости Косово могут спровоцировать военный конфликт
В ситуации на Балканах власти США и Великобритании рассматривают решение косовского вопроса силовым путем, сказала НСН эксперт Полина Соколова.
Военному конфликту на Балканах могут способствовать испортившиеся отношения между Россией и Западом. Москва традиционно поддерживает Сербию, а спонсоры независимости Косово – США и Великобритания могут в этой ситуации увидеть разрешение застарелого вопроса силовым путем, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Сербии Александр Вучич заявил 31 июля, что в полночь 1 августа силовые структуры Косово собираются начать операцию против сербов, проживающих на севере самопровозглашенной республики. Стороны стягивали войска к границе, но в ночь на 1 августа косовские власти по просьбе посла США согласились отложить решение о замене паспортов и автономеров на косовские до 1 сентября.
«Вопрос документов – долгоиграющий сюжет для Сербии. Обострение по данному вопросу мы наблюдали прошлой осенью. Из-за международной обстановки, конфронтации России и Запада, эмоциональной и психологической напряжённости, наблюдаемая в регионе с момента коронавируса, диалог Белграда и Приштины зашел в тупик. Возможность военных стычек не исключена, но международное сообщество, думаю, позволит сохранить Балканы без массового кровопролития и серьезных вооруженных столкновений. Единственный способ – диалог. Единственный рабочий формат, который сейчас существует – это с участием ООН, Брюсселя вести переговоры по статусу Косово. Вопросы, которые нам кажутся техническими, имеют глубинный политический смысл – становление независимости Косово и непринятие такого решения Белградом. Пока между ними не будут подписаны соглашения, то обстановка в регионе будет постоянно обостряться», - сказала Соколова.
Собеседница отмечает, что «горячие головы» могут воспользоваться ситуацией и попытаться решить застарелые проблемы военным путем. Подобное решение может быть принято, как в Сербии, так и на Западе.
«Военное столкновение возможно, но, если только у сербского руководства не выдержат нервы. Они видят в происходящем в Косово серьезное несоблюдение прав сербских граждан. Вучич в своем вчерашнем обращении привел огромный список нарушений. Если это будет продолжаться, то у Сербии, конечно, есть возможность воздействовать на это военным путем. Думаю, что этому может способствовать ухудшение отношений между Россией и Западом. Москва традиционно поддерживают Сербию, а спонсоры независимости Косово – США, Великобритания могут увидеть разрешение косовского вопроса силовым путем», - отметила Соколова.
Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в разговоре с НСН заявил, что дипломатическое решение вопроса «остаются в игре».
«Не первый раз подобные события происходят, когда Приштина решает и дальше проводить работу по своей суверенизации, в том числе внедряя свои автомобильные номера, карты идентификации (паспорта). Необходимо продолжать переговоры между Приштиной и Белградом, искать пути для взаимопонимания, чтобы избежать столь острых и опасных действий. Все зависит от двух основных игроков и международного сообщества. Которое оказывает давление, чтобы Косово и Сербия сохраняли нормы поведения», - отметил Колосков.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия «абсолютно поддерживает» Сербию и считает необоснованными требования частично признанной республики Косово, собиравшейся запретить сербские документы и автономера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- Франция заморозила российские активы на 1,2 миллиарда евро
- Песков пообещал сообщить о новых переговорах Путина и Макрона
- В Херсонской области в результате обстрела погибла семья из пяти человек
- Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны
- «Формула кино» и «Синема парк» отменили показ фильмов ушедших из РФ киностудий
- МИД Швеции намерен вызвать посла России из-за высказываний в соцсетях
- Умер бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов
- Россия ввела санкции против экс-премьера Великобритании Кэмерона
- «Уральские авиалинии» до 29 октября продлили отмену рейсов на юг России
- Производитель чая Lipton и Brooke Bond решил уйти с российского рынка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru