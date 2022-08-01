Косово отложило до 1 сентября планы по замене сербских паспортов
Правительство частично признанной республики Косово после призыва США отложило планы по замене сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября. Об этом говорится в заявлении кабмина.
Ранее Приштина анонсировала прекращение действия документов, выданных властями Сербии, с 1 августа, пишет Газета.ру. Планировалось, что владельцам таких документов будут выдавать временную справку.
«Правительство Косово обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова», — цитирует сообщение правительства ТАСС.
В Косово поблагодарили международных партнеров, в частности, посла США Джеффа Ховеньера, «за приверженность и вклад», пишет «Свободная пресса».
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