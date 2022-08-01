Президент молится о мире: Сербия и Косово в шаге от военного конфликта

Тем временем полиция Косово закрыла административную линию для транспорта на пунктах перехода «Брняк» и «Ярине» на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.

Ближе к 22:00 появилась информация, что косовские силы безопасности, действующие под эгидой НАТО, стянуты к мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровице на севере сербского края Косово и Метохия.

В это же время МИД России призывало Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов - очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» Курти. Подобное развитие событий - еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Сербии уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», - говорится в заявлении ведомства.