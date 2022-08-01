Президент молится о мире: Сербия и Косово в шаге от военного конфликта
В России считают, что за обострением ситуации между Белградом и Приштиной может стоять НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 31 июля, что в полночь 1 августа силовые структуры Косово собираются начать операцию против сербов, проживающих на севере самопровозглашенной республики. Причиной нового противостояния Белграда и Притшины стало решение косовских властей начать с 1 августа замену личных документов и автомобильных номеров, которые были выданы в Сербии.
Позже стали появляться сообщения о том, что в северной части Косовска-Митровицы зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады на участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан, были слышны выстрелы.
«Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам - сохраните мир. Атмосфера доведена до кипения, сербы больше не потерпят жестокости, я почти встал перед ними колени и умолял их, и в конце концов получил обещание. Ситуация сильно осложнена», - заявил президент Сербии Александр Вучич.
Тем временем полиция Косово закрыла административную линию для транспорта на пунктах перехода «Брняк» и «Ярине» на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.
Ближе к 22:00 появилась информация, что косовские силы безопасности, действующие под эгидой НАТО, стянуты к мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровице на севере сербского края Косово и Метохия.
В это же время МИД России призывало Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.
«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов - очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» Курти. Подобное развитие событий - еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Сербии уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», - говорится в заявлении ведомства.
Сенатор Андрей Клишас тоже считает, что за провокацией стоит НАТО.
«США получили унизительную выволочку от Китая и решили отыграться на Сербии, чтобы о тайваньском позоре поскорее забыли. Сербы давно должны были понять, что НАТО попробует завершить свое преступление и придет к ним снова, пока в виде марионеточного образования на территории Косово», - пояснил Клишас.
Такого же мнения придерживается и сенатор Владимир Джабаров.
«Понятно, что американцы и британцы мстят Вучичу за отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Но, провоцируя конфликт между Косово и Сербией, США и НАТО, сами того не сознавая, могут вызвать политическое цунами в самом центре нашего континента», - написал Джабаров в телеграм-канале.
Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти за час до полуночи возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Сербию и лично президента Александра Вучича.
«Приштина столкнулась с сербским национал-шовинизмом», - считает Курти.
В Сербии обвинили в происходящем Курти.
«Курти - человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации. Курти тот, кто довел до этой ситуации лишением права голоса сербов, запретом проведения выборов на территории Косово и Метохии, несоблюдением Брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять Брюссельские соглашения, а также заведомо неправильным и выборочным толкованием старых соглашений», - заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
В ночь на 1 августа косовские власти по просьбе посла США согласились отложить решение о замене документов до 1 сентября.
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