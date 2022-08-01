Кремль поддержал Белград по ситуации с Косово

Россия «абсолютно поддерживает» Сербию и считает необоснованными требования частично признанной республики Косово, собиравшейся запретить сербские документы и автономера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, сейчас удалось избежать обострения конфликта.

«Но ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что права сербов должны быть соблюдены.

Власти Косово планировали с 1 августа запретить въезд с сербскими номерами и документами. В преддверии запрета на территории республики произошли беспорядки. Позже Приштина решила отложить введение ограничений до 1 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосовоСербияДмитрий Песков
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