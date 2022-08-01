Клишас: США решили отыграться на Сербии за провал в Китае
Сенатор Андрей Клишас заявил, что США отыгрались на Сербии за выволочку в Китае. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«США получили унизительную выволочку от Китая и решили отыграться на Сербии, чтобы о тайваньском позоре поскорее забыли», - отметил Клишас.
Сенатор также заявил, что Сербия проводит суверенную политику, а потому странам ЕС и НАТО она не нужна.
«Сербы давно должны были понять, что НАТО попробует завершить свое преступление и придет к ним снова, пока в виде марионеточного образования на территории Косово», - пояснил политик.
Ранее сообщалось, что Косово с 1 августа перестанет признавать сербские документы. Вскоре с обращением к нации, а также албанцам, выступил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что «ситуация доведения до кипения». НАТО выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности на севере самопровозглашенного Косово. В ночь на понедельник косовские власти заявили, что отложили процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.
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