Дипломат рассказал, как будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

Посольство России в Китае обсуждает с местными властями организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй. Именно ее и город Ухань считают очагом вспышки коронавируса. На данный момент там остаются 140 россиян.

Как может быть организована эвакуации россиян, НСН спросила у профессора кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Ивана Сурмы.

«Очень многое зависит от статуса пребывающих на территории Китая россиян. Как правило, для туристов, выезжающих за рубеж, публикуется информация на сайте МИДа. Там оперативно отображается все необходимые сведения по обстановке в стране, публикуются рекомендации. Разработаны и мобильные приложения. Если турист их скачивает, то может всегда оперативно связываться с нашим посольством», - пояснил дипломат.

У посольства на местах есть инструкции, как действовать в кризисных ситуациях, добавил Иван Сурма. Кризисный центр МИДа всегда в курсе происходящего. В случае эпидемиологической опасности подключаются Всемирная организация здравоохранения и «Красный крест».