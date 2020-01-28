Дипломат рассказал, как будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД рассказал НСН, какие шаги следует предпринять для организации возвращения застрявших в охваченной эпидемией зоне российских граждан.
Посольство России в Китае обсуждает с местными властями организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй. Именно ее и город Ухань считают очагом вспышки коронавируса. На данный момент там остаются 140 россиян.
Как может быть организована эвакуации россиян, НСН спросила у профессора кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Ивана Сурмы.
«Очень многое зависит от статуса пребывающих на территории Китая россиян. Как правило, для туристов, выезжающих за рубеж, публикуется информация на сайте МИДа. Там оперативно отображается все необходимые сведения по обстановке в стране, публикуются рекомендации. Разработаны и мобильные приложения. Если турист их скачивает, то может всегда оперативно связываться с нашим посольством», - пояснил дипломат.
У посольства на местах есть инструкции, как действовать в кризисных ситуациях, добавил Иван Сурма. Кризисный центр МИДа всегда в курсе происходящего. В случае эпидемиологической опасности подключаются Всемирная организация здравоохранения и «Красный крест».
«Работа с нашими соотечественниками в Китае осложняется очень большой территорией, множеством провинций. Россияне трудятся и в крупных компаниях, и в мелких конторах. Но принудительная эвакуация – случай очень редкий. Как правило, в этом случае идет совместная работа с властями страны, где случается такая кризисная ситуация. Действия в этом случае согласуются двумя сторонами: гостей и хозяев. Местные больницы будут задействованы, как и еще раз повторюсь, международные структуры, в том числе, ООН, волонтерские организации», - описал механизм действий Иван Сурма.
КНР пока предпочитает сохранить текущий режим пребывания для иностранцев, при этом готова оказывать «максимальную адресную поддержку». Всем рекомендовано оставаться на местах и неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания.
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