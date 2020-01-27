ВОЗ повысила уровень угрозы коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает Интерфакс.
Таким образом, ВОЗ изменил уровень угрозы с умеренного до высокого на мировом уровне. В Китае уровень угрозы остается очень высоким.
По последним данным, число смертей от вируса превысило 80 человек, а количество зараженных составляет порядка 2,8 тысяч человек. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Китае в декабре прошлого года.
Ранее сегодня сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин дал распоряжение в течение двух суток подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, возникшей в Китае.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ВОЗ повысила уровень угрозы коронавируса
- Конституционный суд обязал пересмотреть приговор активисту Котову
- Комиссия Подмосковья одобрила помилование израильтянки Иссахар
- В Киеве заявили о претензиях на Алмазный фонд России
- Мишустин дал два дня на разработку плана против коронавируса