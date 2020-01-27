ВОЗ повысила уровень угрозы коронавируса

Таким образом, ВОЗ изменил уровень угрозы с умеренного до высокого на мировом уровне. В Китае уровень угрозы остается очень высоким.

По последним данным, число смертей от вируса превысило 80 человек, а количество зараженных составляет порядка 2,8 тысяч человек. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Китае в декабре прошлого года.

Ранее сегодня сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин дал распоряжение в течение двух суток подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, возникшей в Китае.



