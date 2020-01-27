В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ
В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозе распространения коронавируса и о возможных дополнительных мерах для предотвращения его распространения, передает РИА Новости.
Роспотребнадзор в понедельник сообщил, что разработал перечень мер и зарегистрировал его в Минюсте. По словам замглавы Минздрава Сергея Краевого, министерство уже начало работу по созданию вакцины против нового типа коронавируса, информирует ТАСС. Российская сторона также договаривается с китайскими учеными о получении биологического материала для создания вакцины.
Вызывающий пневмонию коронавирус распространился их китайского города Ухань, где источником заражения, предположительно, стал рынок с мясом диких животных. В Китае от коронавируса погибли уже 80 человек, более 2,7 тысячи заразились. В России ни один из подозрительных случаев не подтвердился - заболевшие заразились не коронавирусом.
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