Османская империя 2.0. Ближнему Востоку предрекли новые потрясения

Уходящий 2020 год выдался непростым с точки зрения региональных конфликтов как у границ России, так и по всему миру. Прошла война в Нагорном Карабахе, неспокойно в Сирии, Турция усиливает попытки вернуть статус сверхдержавы в регионе Большого Ближнего Востока, не урегулирован конфликт в Донбассе.



Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире в эфире НСН рассказал, какие страны могут пошатнуть международную безопасность в 2021 году.

«Изменений в географии мест напряженности я не предвижу», - отметил он. Эксперт прогнозирует скачок военной эскалации в Ливии, где политическое решение проблемы не удается найти.

По его словам, в Сирии будет непросто в районе Идлиба, так как не решена проблема с террористическими группировками. Чупрыгин считает, что действия Турции в Ираке и Сирии направлены на воссоздание Османской империи.