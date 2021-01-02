Османская империя 2.0. Ближнему Востоку предрекли новые потрясения

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН рассказал, какие страны могут пошатнуть международную безопасность в 2021 году. 

Уходящий 2020 год выдался непростым с точки зрения региональных конфликтов как у границ России, так и по всему миру. Прошла война в Нагорном Карабахе, неспокойно в Сирии, Турция усиливает попытки вернуть статус сверхдержавы в регионе Большого Ближнего Востока, не урегулирован конфликт в Донбассе.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире в эфире НСН рассказал, какие страны могут пошатнуть международную безопасность в 2021 году.

«Изменений в географии мест напряженности я не предвижу», - отметил он. Эксперт прогнозирует скачок военной эскалации в Ливии, где политическое решение проблемы не удается найти.

По его словам, в Сирии будет непросто в районе Идлиба, так как не решена проблема с террористическими группировками. Чупрыгин считает, что действия Турции в Ираке и Сирии направлены на воссоздание Османской империи.

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«С Карабахом все сложнее. Дело не в противостоянии Армении и Азербайджана и нерешенности вопроса статуса самого Карабаха. Это вопрос претензий Турции на лидерство регионе Большого Ближнего Востока, куда входит и Азербайджан. Здесь напряженность будет сохраняться в течение 2021 года и даже усугубляться, потому что претензии Эрдогана на лидерство в этом регионе несколько расходятся с представлениями других участников процесса, они вряд ли согласятся отдать Турции пальму первенства и здесь коса на камень будет периодически находить», - рассказал востоковед.

По словам эксперта, Турция играет в очень длинную игру и в Африке, для нее Ливия – это ворота на этот континет. Чупрыгин напомнил, что Эрдоган не стесняется прибегать к военной силе, и потому сопротивление его действиям будет нарастать.

Что касается противостояния Израиля и Ирана, здесь востоковед не ждет абсолютно никаких обострений.

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«Никаких военных действий между Израилем и Ираном не состоится по целому ряду причин, которые есть в обоих странах. Иран понимает, что любое военное столкновение с Израилем поставит под угрозу существование Ирана как суверенного государства, а в Израиле понимают, что логистически вести войну с Ираном очень сложно и далеко, а одной военной авиацией ничего не добьешься. Так что военных действий между ними не будет, тем более, что сейчас создается стратегическое объединение Израиля с рядом ближневосточных арабских стран Персидского залива. Формируется сеть друзей Израиля среди арабских стран, что дает понять Ирану, что Израиль для него становится неприкасаемым», - отметил он.

Также на горизонте нескольких лет востоковед прогнозирует решение палестинской проблемы, после чего, по его мнению, клерикальная иранская элита вынуждена будет уйти с политической сцены страны. Чупрыгин прогнозирует радикальные изменения правящего режима в Иране в среднесрочной перспективе.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) объяснил в эфире НСН, что шансы на победу над Турцией в Сирии у России невелики.

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ФОТО: Telegram-канал WarGonzo
ТЕГИ:Ближний ВостокТурцияАзербайджанНагорный Карабах
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