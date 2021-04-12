В США подтвердили причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана

По его словам, Иерусалим причастен к нападению. «Детали все еще очень обрывочны», отметил собеседник издания.

По данным израильского радио KAN, кибератаку на ядерный объект устроила спецслужба «Моссад».

1 апреля сообщалось об аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Инцидент произошел в распределительной электросети. Экологический вред не зафиксирован.

Авария возникла вследствие террористического акта. Об этом заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

