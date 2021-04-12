В США подтвердили причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана
В США подтвердили кибератаку Израиля на ядерный объект Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
По его словам, Иерусалим причастен к нападению. «Детали все еще очень обрывочны», отметил собеседник издания.
По данным израильского радио KAN, кибератаку на ядерный объект устроила спецслужба «Моссад».
1 апреля сообщалось об аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Инцидент произошел в распределительной электросети. Экологический вред не зафиксирован.
Авария возникла вследствие террористического акта. Об этом заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
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