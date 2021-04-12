В США подтвердили причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана

В США подтвердили кибератаку Израиля на ядерный объект Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

При аварии на ядерном объекте пострадали представители атомного агентства Ирана

По его словам, Иерусалим причастен к нападению. «Детали все еще очень обрывочны», отметил собеседник издания.

По данным израильского радио KAN, кибератаку на ядерный объект устроила спецслужба «Моссад».

1 апреля сообщалось об аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Инцидент произошел в распределительной электросети. Экологический вред не зафиксирован.

Авария возникла вследствие террористического акта. Об этом заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранКибератакиИзраиль
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