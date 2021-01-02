Еще повоюем? Названы главные «горячие точки» 2021 года
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал, какие страны проверят на прочность систему международной безопасности в наступившем году.
Уходящий 2020 год выдался непростым с точки зрения региональных конфликтов как у границ России, так и по всему миру. Ситуация с коронавирусом и обеднение мирового населения лишь усиливает социальное напряжение, которое способствует более агрессивному поведению и военным столкновениям.
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал, какие страны могут пошатнуть международную безопасность в 2021 году.
«Из-за пандемии мы мало говорим о том, что конец 2020 года - это время массового исхода американских войск из нескольких стран сразу. Это Сомали, в которой они ничего не добились. Террористические группировки остались, правительство ничего не контролирует, поэтому там можно ожидать роста кровопролития. Кроме того, США резко сократили контингент в Афганистане. По сути, можно говорить о завершении если не Афганской войны, то значительного её этапа. У американцев имеется договоренность с талибами по поводу мирной жизни в Афганистане, но есть сомнения, что она будет соблюдаться. В стране по полной программе идет война, и это опасно для России, так как Таджикистан и Узбекистан граничат с Афганистаном», - отметил он.
Военный историк считает, что нехороших новостей можно ждать от нескольких стран Африки.
«Это Нигерия, где действует одна из самых свирепых в мире террористических группировок. Это Мозамбик, где активно продвигаются террористы. Наконец, это ЦАР, внимание на которую Россия обратила не так давно из-за убийства российских журналистов. Там идет полноценная гражданская война, в которую вовлечены и российские силы. Местная повстанческая группировка уже начала захватывать города недалеко от столицы. Так что сложно предположить, что 2021 год будет хорошим для этой страны», - считает Норин.
По его словам, не исключены вспышки насилия в традиционных для этого местах - Ливии и Сирии.
«Ситуация в Сирии находится в неустойчивом равновесии, но Турция заинтересована в нарушении баланса. В частности, президента Турции Реджепа Эрдогана не устраивает наличие Курдистана под боком. Так что эскалация возможна, но не как в 2015 году, а в ограниченном виде. В Ливии же два конкурирующих правительства замерли друг напротив друга, боевых действий пока нет лишь из-за измотанности предыдущей военной кампанией. Здесь тоже есть интерес Турции и России», - отметил эксперт.
Норин также призвал не забывать о сложной ситуации в Йемене.
«Хуситы продолжают войну против правительства, страна в руинах. Причем они интересны еще тем, что регулярно делают вылазки на территорию Саудовской Аравии, которая поддерживает их противников. Ранее хуситы при поддержке Ирана расстреляли с беспилотника саудовские нефтяные объекты. Маячит глобальное противостояние Ирана против сразу всех: Саудовской Аравии, Израиля и США. Недавно был убит отец ядерной программы Ирана, и разработка ядерного оружия вышла на первый план», - заявил военный историк.
Не обойдется 2021 год и без масштабного геополитического противостояния, рассказал Норин в беседе с НСН.
«Прямое насилие между двумя сверхдержавами США и Китаем маловероятно, но демонстрация силы будет непременно. Китай вкладывает большие средства в армию, флот, готовясь к долгой «прохладной» войне. То же самое возможно и по отношению США к России», - заключил он.
Ранее издание Guardian со ссылкой на отчет командования Корпуса морской пехоты, ВМФ и Береговой охраны США написало, что ВМФ США примет «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая. Согласно документу, Москва и Пекин стали «решительными соперниками» Вашингтона, а КНР представляет «самую серьезную долгосрочную стратегическую угрозу».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- Еще повоюем? Названы главные «горячие точки» 2021 года
- В России за прошедшие сутки выявили более 26 301 новый случай коронавируса
- В России с 1 апреля изменят правила сдачи практической части экзамена на водительские права
- В Москве сменили главу ГИБДД
- Прогноз Вассермана-2021: Коронавирус, третья мировая война
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru