Еще повоюем? Названы главные «горячие точки» 2021 года

«Из-за пандемии мы мало говорим о том, что конец 2020 года - это время массового исхода американских войск из нескольких стран сразу. Это Сомали, в которой они ничего не добились. Террористические группировки остались, правительство ничего не контролирует, поэтому там можно ожидать роста кровопролития. Кроме того, США резко сократили контингент в Афганистане. По сути, можно говорить о завершении если не Афганской войны, то значительного её этапа. У американцев имеется договоренность с талибами по поводу мирной жизни в Афганистане, но есть сомнения, что она будет соблюдаться. В стране по полной программе идет война, и это опасно для России, так как Таджикистан и Узбекистан граничат с Афганистаном», - отметил он.



Военный историк считает, что нехороших новостей можно ждать от нескольких стран Африки.

«Это Нигерия, где действует одна из самых свирепых в мире террористических группировок. Это Мозамбик, где активно продвигаются террористы. Наконец, это ЦАР, внимание на которую Россия обратила не так давно из-за убийства российских журналистов. Там идет полноценная гражданская война, в которую вовлечены и российские силы. Местная повстанческая группировка уже начала захватывать города недалеко от столицы. Так что сложно предположить, что 2021 год будет хорошим для этой страны», - считает Норин.



По его словам, не исключены вспышки насилия в традиционных для этого местах - Ливии и Сирии.