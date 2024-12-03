СМИ: Трамп предложил Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США из-за того, что в Оттаве не могут решить проблему с миграционными потоками, сообщил Fox News.
По данным телеканала, Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 25% из-за проблем с охраной канадско-американской границы и торговым дефицитом в более чем $100 млрд. По его словам, такие пошлины «убьют» канадскую экономику.
Собеседники телеканала рассказали, что «предложение» Трампа, прозвучавшее во время обсуждений этих тем, вызвало «нервный смех» у Трюдо. При этом Трамп добавил, что должность премьер-министра лучше, но Трюдо мог бы стать и губернатором.
Ранее Трамп заявил, что встреча с Трюдо по вопросу пошлин прошла продуктивно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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