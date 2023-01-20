Список на уничтожение: США утвердили рекордную военную помощь Украине, впереди - «Рамштайн»

Leopard и Abrams в Киев не поедут

Однако Вашингтон не считает нужным отправлять на Украину танки Abrams из-за сложного и дорогостоящего обслуживания. Об этом заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх, сообщило агентство РИА Новости.

Это значит, что Киеву не передадут и танки Leopard из ФРГ, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц связывал эти два транша между собой.

Также новый глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус назвал «недружественной» для НАТО со стороны Польши возможную поставку танков Leopard без согласования с Берлином. Накануне встречи на базе Североатлантического альянса Рамштайн министр обороны ФРГ пообещал в ближайшие несколько часов или в день встречи внести ясность, позволит ли он третьим государствам поставлять такие машины.

США: Нужны средства на Крым

В то же время американская администрация все сильнее склоняется к мысли, что украинским военным нужно обеспечить возможность атаковать Крым, чтобы обеспечить себе более сильную позицию на предстоящих переговорах, сообщила газета The New York Times.