Список на уничтожение: США утвердили рекордную военную помощь Украине, впереди - «Рамштайн»
Накачка Украины западным оружием для атаки Крыма не пройдет даром, у России есть секретный план по уничтожению поставляемой спецтехники, уверяют в Госдуме.
Руководство США заявило о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость планируемого к поставке оружия составит $2,5 млрд, сообщил ли в Пентагоне. В перечень вооружения входят боевые машины, системы ПВО, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, противопехотные мины, приборы ночного видения, боеприпасы для HIMARS и ракеты для установок NASAMS и оборудование.
Leopard и Abrams в Киев не поедут
Однако Вашингтон не считает нужным отправлять на Украину танки Abrams из-за сложного и дорогостоящего обслуживания. Об этом заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх, сообщило агентство РИА Новости.
Это значит, что Киеву не передадут и танки Leopard из ФРГ, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц связывал эти два транша между собой.
Также новый глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус назвал «недружественной» для НАТО со стороны Польши возможную поставку танков Leopard без согласования с Берлином. Накануне встречи на базе Североатлантического альянса Рамштайн министр обороны ФРГ пообещал в ближайшие несколько часов или в день встречи внести ясность, позволит ли он третьим государствам поставлять такие машины.
США: Нужны средства на Крым
В то же время американская администрация все сильнее склоняется к мысли, что украинским военным нужно обеспечить возможность атаковать Крым, чтобы обеспечить себе более сильную позицию на предстоящих переговорах, сообщила газета The New York Times.
Сообщается, что Вашингтон с самого начала спецоперации отказывался снабжать Украину оружием для ударов по Крыму, однако сейчас несколько пересмотрел свою позицию и после переговоров с киевскими чиновниками начал задумываться о предоставлении средств для атаки региона, даже учитывая риск эскалации конфликта.
Медведев о Рамштайне
В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале напомнил, что на базе НАТО Рамштайн 20 января будут обсуждаться новые стратегия и тактика, а также отправка в Киев нового тяжёлого вооружения и ударных систем. При этом зампред Совбеза напомнил одно из наиболее громких высказываний Шольца на форуме в Давосе: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть».
Медведев подчеркнул: поражение ядерной державы, коей является Россия, в обычной войне может стать толчком к началу ядерного конфликта, поскольку ядерные страны никогда не проигрывали судьбоносных для них крупных столкновений.
Сожжем и уничтожим!
Тем временем член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в разговоре с НСН заявил о том, что у России есть план по уничтожению натовской военной техники, однако не стал раскрывать его детали, лишь пообещав, что союзники Киева «получат по заслугам». Он заявил, что российские власти проработают вопрос об уничтожении средств на платформах и разгрузочных площадках. Также Заварзин добавил, что на страже Крыма находятся новейшие системы ПВО.
Кроме того, депутат заверил, что Россия располагает силами и средствами для уничтожения поставляемой с Запада техники, и пообещал «жечь и уничтожать» натовское вооружение.
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