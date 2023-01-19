СМИ: США считают, что Киеву нужны средства для ударов по Крыму

Администрация Белого дома склоняется к тому, что военные Украины должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию на будущих переговорах, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, власти США с начала специальной военной операции занимали «жесткую позицию <...>, отказываясь предоставлять Киеву оружие для ударов по Крымскому полуострову». Однако в настоящее время позиция американских властей смягчается.

Администрация президента Джо Байдена по итогам дискуссий с украинскими чиновниками «начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы» средства для нанесения ударов по Крыму, даже несмотря на то, что мужествует риск эскалации. Этот вопрос недавно поднимался на встречах в Белом доме, пишет газета.

Кроме того, по мнению ее источников издания из числа американских чиновников и экспертов, «опасения по поводу того, что Кремль нанесет ответный удар с применением тактического ядерного оружия, снизились».

В декабре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью LCI, что граждане страны «полны решимости» вернуть Крым. По его словам, операция по возвращению Крыма «началась в головах людей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

