«Всё будем жечь»: Депутат Заварзин заявил о плане по уничтожению военной техники НАТО
В России есть план по уничтожению иностранной военной техники, выделяемой Украине, сказал НСН парламентарий Виктор Заварзин.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН о наличии у России плана по уничтожению военной техники стран НАТО, которую готовятся передать Украине.
Газета New York Times пишет о том, что в администрации президента США Джо Байдена начинают поговаривать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму. В Вашингтоне склоняются к мысли, что сама возможность нанесения таких ударов ВСУ подаст сигнал Москве и усилит позиции Киева на будущих переговорах. Заварзин считает, что Крым защищен, а новые поставки вооружения Украине будут уничтожены.
«Безусловно все по Крыму прикрыто. Там стоят совершенно новые системы ПВО. С дуру, конечно, союзники Киева все что угодно могут сделать, крыша полностью поехала. 20 января Германия проведет совет по выделению Украине тяжелого вооружения и ударных систем. Уверен, мы это учитываем. Они получат по заслугам, говорю ответственно, как военный. У нас есть план, не буду говорить какой. Проработаем вопрос об уничтожении средств на платформах, разгрузочных площадках», - сказал Заварзин.
Собеседник НСН отметил, что у России есть все необходимые средства для уничтожения поставляемой Украине военной техники.
«У них агония. Надо, конечно, держать глаз в остро. Всё надо прогнозировать, моделировать, но силы и средства у нас есть. Всё будем жечь, уничтожать», - подчеркнул Заварзин.
Ранее бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил в беседе с НСН, что новому главе Минобороны Германии Борису Писториусу придется заняться модернизацией армии, а также вопросами вооружения Германии, Европы и Украины.
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