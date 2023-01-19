«Должны проиграть?» Получит ли Украина обещанное оружие от Германии

А где танки?

В своем выступлении в Давосе Шольц вновь ушел от ответа на вопрос о передаче украинской армии танков Leopard 2, отметило издание РБК.

Германия не впервые сталкивается с критикой за недостаточную помощь Украине как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в Киеве. В декабре 2022 года канцлер Германии признал, что бундесвер испытывает нехватку боеприпасов.

К тому же, Шольц опасается, что отправка тяжелых вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта. В Давосе он вновь призвал не допускать переход текущего противостояния в войну между Россией и НАТО. К тому же, добавил канцлер, 45% жителей Германии против поставок Leopard 2 Украине, о чем свидетельствует соцопрос YouGov, проведенный в конце декабря 2022 года.

В свою очередь издание Politico заявило, что позиция Шольца согласовывается с мнением США, которые тоже пока не дали добро на поставку тяжелых танков Киеву.

Однако ряд партий ФРГ, например, «Зеленые», либеральная партия и христианские демократы, придерживаются необходимости отправки машин на Украину и пытаются оказать влияние на Шольца.

В интервью агентству Bloomberg Шольц заверил, что Германия по-прежнему намерена оказывать поддержку Украине, однако действия страны должны быть согласованы с союзниками по НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».