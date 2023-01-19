«Должны проиграть?» Получит ли Украина обещанное оружие от Германии
Шольц не желает помогать Украине в ущерб интересам Германии, однако вынужден согласовывать свои действия с НАТО и Вашингтоном.
Для прекращения боев на Украине Россия должна проиграть в противостоянии. Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило издание «Коммерсантъ». Он подчеркнул, что именно поэтому Североатлантический альянс поставляет оружие Киеву.
«Врожденное уродство»
С резкой критикой заявления Шольца выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она назвала подобные речи «врожденным уродством Шольца».
А где танки?
В своем выступлении в Давосе Шольц вновь ушел от ответа на вопрос о передаче украинской армии танков Leopard 2, отметило издание РБК.
Германия не впервые сталкивается с критикой за недостаточную помощь Украине как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в Киеве. В декабре 2022 года канцлер Германии признал, что бундесвер испытывает нехватку боеприпасов.
К тому же, Шольц опасается, что отправка тяжелых вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта. В Давосе он вновь призвал не допускать переход текущего противостояния в войну между Россией и НАТО. К тому же, добавил канцлер, 45% жителей Германии против поставок Leopard 2 Украине, о чем свидетельствует соцопрос YouGov, проведенный в конце декабря 2022 года.
В свою очередь издание Politico заявило, что позиция Шольца согласовывается с мнением США, которые тоже пока не дали добро на поставку тяжелых танков Киеву.
Однако ряд партий ФРГ, например, «Зеленые», либеральная партия и христианские демократы, придерживаются необходимости отправки машин на Украину и пытаются оказать влияние на Шольца.
В интервью агентству Bloomberg Шольц заверил, что Германия по-прежнему намерена оказывать поддержку Украине, однако действия страны должны быть согласованы с союзниками по НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Чего ждать от Писториуса?
Новым министром обороны ФРГ 17 января стал Борис Писториус. Шольц заявил, что это чрезвычайно опытный, проверенный политик, идеально подходящий для должности главы бундесвера в поворотный исторический момент. В беседе с НСН бывший советник правительства ФРГ Александр Рар высказал мнение, чего ждать от нового министра.
Он отметил, что Писториус не станет самостоятельной фигурой в немецком правительстве и будет вынужден действовать по указке Шольца. Рар добавил, что Писториус ранее не позволял себе резких высказываний в отношении России, однако выразил уверенность, что канцлер Германии в условиях серьезного прессинга со стороны Прибалтики, Польши, США, «Зеленых» и свободных демократов не изменит политику по отношению к Украине.
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