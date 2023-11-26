Борьба за голоса: Германию раздирают политические противоречия

В Германии госпитализировали лидера партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу. С ним произошел инцидент на предвыборном митинге — детали случившегося неизвестны, но в партии утверждают, что речь идет о нападении.

Хрупалла, со слов полицейских, сделал несколько селфи, а затем потерял сознание. На месте был найден шприц. По словам очевидцев, по подозрению в нападении были задержаны два человека, их допрашивают. На молодых людей якобы указал сам лидер партии, после чего он потерял сознание прямо на мероприятии, его отнесли за кулисы.

В прошлом году оппозиционера внесли в базу украинского сайта «Миротворец», где находятся так называемые враги страны, за «антиукраинские высказывания».

Ранее партия заявляла о подготовке покушения на еще одного сопредседателя партии – Алис Вайдель. Ее представитель заявил, что Вайдель и ее близких вывезли из дома в безопасное место из-за информации о возможном нападении на ее семью.

