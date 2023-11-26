Борьба за голоса: Германию раздирают политические противоречия
Проблемы в энергетике и политике вызывают беспокойство у немцев. Политический кризис усугубляется, считают в Германии.
Германия находится в «тяжелом государственном кризисе», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера. По его словам, это происходит на фоне бюджетных проблем. При этом у правящей коалиции нет «плана и головы» для того, чтобы решить возникшие трудности, так как «это правительство изжило себя.
Канцлер Германии Олаф Шольц винит в проблемах в стране Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису, заявил НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Для них во всем виноват Путин, они оскорбляют его, говоря о том, что он какой-то гангстер. На каждое слово они обвиняют Россию. Но почему у нас все так дорого? Мы не используем все возможности получить газ из России. Наше управление не использует все возможности, чтобы договориться с Россией. У нас инфляция 10% - это просто шок, многие люди не знают, как жить», - пожаловался Зингер.
В погоне за рейтингом канцлер Германии Олаф Шольц пытается перетянуть выросших на русской культуре немцев на свою сторону, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Шольц должен бороться за голоса немцев, особенно проживающих на востоке Германии, которые выросли на русской культуре и больше сочувствуют России. Население востока Германии не желает "взрывать мосты" с Россией и порой возмущается из-за запретов русских концертов, русской культуры. На востоке страны растет популярность правой партии “Альтернатива для Германии” — она даже обогнала партию Шольца на федеральном уровне, если верить результатам соцопросов. Социал-демократы говорят о том, что эту партию надо запретить, надо бороться с ее идеями и с ее программатикой. Партия Шольца заявляет: “Мы против войны, но не против России”. Шольц пытается привлечь на свою сторону электорат “Альтернативы для Германии”, выступающей против русофобии в Германии», — сказал Рар.
В Германии госпитализировали лидера партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу. С ним произошел инцидент на предвыборном митинге — детали случившегося неизвестны, но в партии утверждают, что речь идет о нападении.
Хрупалла, со слов полицейских, сделал несколько селфи, а затем потерял сознание. На месте был найден шприц. По словам очевидцев, по подозрению в нападении были задержаны два человека, их допрашивают. На молодых людей якобы указал сам лидер партии, после чего он потерял сознание прямо на мероприятии, его отнесли за кулисы.
В прошлом году оппозиционера внесли в базу украинского сайта «Миротворец», где находятся так называемые враги страны, за «антиукраинские высказывания».
Ранее партия заявляла о подготовке покушения на еще одного сопредседателя партии – Алис Вайдель. Ее представитель заявил, что Вайдель и ее близких вывезли из дома в безопасное место из-за информации о возможном нападении на ее семью.
Нападение на лидера немецкой партии «Альтернатива для Германии» заставило бояться за свою жизнь членов фракции, заявил НСН глава этой фракции в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
«Мы точно ничего пока не знаем, все как-то очень тихо. Он еще в больнице, возможно, ситуация достаточно серьезная. Говорят, что использовали какой-то шприц. Это, конечно, ненормально, он не просто так упал. Поэтому да, это настоящая атака. Если это действительно так, тогда это показывает, в каком плохом состоянии наша демократия. Это левые фашисты! Они же и так атакуют наши офисы, ломают наши окна. Это уже не шутки. Нам нужна защита. У нас уже это стало нормальной ситуацией, я тоже получаю угрозы, письма и так далее. Но это никого не интересует», - признался он.
Ранее в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспрецедентным уровень недоверия европейцев и американцев к политикам своих стран (57 % жителей США не одобряют деятельность Байдена, 69% французов недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, а 72% жителей ФРГ не доверяют канцлеру Германии Олафу Шольцу).
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