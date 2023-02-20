«Больше 100 млрд евро»: В Германии назвали сумму ущерба от санкций США и ЕС
Из-за последствий антироссийских санкций немецкие компании вынуждены перевозить свой бизнес в США, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Германия столкнулась с высокой инфляцией, из-за антироссийских санкций обычные люди и местный бизнес вынуждены платить большую цену, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте (Ландтаге) Баварии Ульрих Зингер.
Ранее специалисты Немецкого института экономических исследований заявили, что Германия потеряла в прошлом году €100 миллиардов вследствие военной операции России на Украине. По словам президента института Марселя Фрацшера, Германия особенно пострадала от кризиса, «потому что она больше зависела от российской энергетики».
«Эти несчастные санкции действуют против жителей Германии, а не россиян. Я считаю, что озвученные 100 миллиардов – заниженная сумма, на самом деле власти потеряли больше. Даже несмотря на то, что Германия поддерживает для населения затраты на газ, все равно все стало дороже. Многие семьи не знают, как топить свои дома. Инфляция – 10%, и она продолжается, мы не привыкли к такому. Страдает обычная семья. Все подорожало. Еда, например. Если вы хотите начать строить дом, то столкнетесь с высокими ценами на стройматериалы», - сказал Зингер.
Отвечая на вопрос, кому выгодно ухудшение экономики Германии, политик назвал Штаты, приведя в качестве аргумента переезд немецких компаний в США, а также возможность Вашингтона экспортировать сжиженный газ в европейские страны.
«Это конфликт между Россией и США. Наши компании уходят из страны и делают бизнес в Америке. На сегодняшний день Штаты могут продавать свой сжиженный газ в Европу. Это выгодно только для Америки», - добавил адвокат.
При этом он спрогнозировал ухудшение экономики Германии в случае, если конфликт между Россией и Украиной не будет решен в ближайшее время.
«В целом население справляется с экономическими потрясениями в стране. Но я боюсь, если конфликт между Россией и Украиной, в ближайшее время не закончится, и у Германии не будет возможности покупать российский газ по дешевой цене, то инфляция продлится еще много лет», - заключил Зингер.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет присоединяться к санкциям против России.
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