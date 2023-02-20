«Больше 100 млрд евро»: В Германии назвали сумму ущерба от санкций США и ЕС

Отвечая на вопрос, кому выгодно ухудшение экономики Германии, политик назвал Штаты, приведя в качестве аргумента переезд немецких компаний в США, а также возможность Вашингтона экспортировать сжиженный газ в европейские страны.

«Это конфликт между Россией и США. Наши компании уходят из страны и делают бизнес в Америке. На сегодняшний день Штаты могут продавать свой сжиженный газ в Европу. Это выгодно только для Америки», - добавил адвокат.

При этом он спрогнозировал ухудшение экономики Германии в случае, если конфликт между Россией и Украиной не будет решен в ближайшее время.

«В целом население справляется с экономическими потрясениями в стране. Но я боюсь, если конфликт между Россией и Украиной, в ближайшее время не закончится, и у Германии не будет возможности покупать российский газ по дешевой цене, то инфляция продлится еще много лет», - заключил Зингер.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет присоединяться к санкциям против России.

