Шольц пожаловался на проблемы в экономике Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал рост экономики в стране неудовлетворительным. Слова политика передает агентство Bloomberg.
Глава правительства ФРГ указал на зависимость страны от экспорта. По его словам, в Германии не хватает денег для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию.
Шольц отметил, что последние годы долг ФРГ вырос на сотни миллиардов евро. Правительство вынуждено тратить большие суммы для борьбы с последствиями энергетического кризиса, сказал политик.
Глава правительства Германии ранее заявил, что Западу придется помогать Украине еще долгие годы, сообщает «Радиоточка НСН».
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