Шольц пожаловался на проблемы в экономике Германии

Глава правительства ФРГ указал на зависимость страны от экспорта. По его словам, в Германии не хватает денег для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию.

Шольц отметил, что последние годы долг ФРГ вырос на сотни миллиардов евро. Правительство вынуждено тратить большие суммы для борьбы с последствиями энергетического кризиса, сказал политик.

Глава правительства Германии ранее заявил, что Западу придется помогать Украине еще долгие годы, сообщает «Радиоточка НСН».

