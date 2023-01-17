Шольц рассказал о последствиях энергокризиса для экономики Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что немецкая экономика справится с последствиями энергокризиса и минует рецессии. Об этом политик заявил в беседе с Bloomberg.
По его словам, Германия доказала, что может реагировать на весьма непростые ситуации. Он выразил уверенность, что никто не ожидал, что Берлин легко сможет справиться с полным прекращением газа из России в Германию и Европу.
Шольц подчеркнул, что этому поспособствовало заполнение газохранилищ и возобновление работы 20 угольных станций для производства электроэнергии. Он также отметил, что Германия в конце 2022 года запустила первый терминал для приема сжиженного природного газа, а второй открылся на прошлой неделе. Также Шольц анонсировал начало работы третьего терминала на следующей неделе.
Канцлер Германии добавил, что ФРГ не изменит своих действий в дальнейшем и будет продолжать справляться с ситуацией.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал граждан страны не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии на фоне кризиса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Пригожин ответил на призыв Миронова легализовать ЧВК «Вагнер»
- Польский лидер сказал «Нет!» русскому миру
- СМИ: Россия может потопить НАТО «Посейдонами»
- В Киеве назвали условия переговоров с Россией
- Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций
- Песков: Путин не объявит новую волну мобилизации 18 января
- В Госдуме отметили важность скорейшего возвращения уехавших из России граждан
- В Калужской области покажут погоны маршала Жукова
- Экс-советник Кучмы подверг критике военную разведку Украины
- Занимавшую пост главы МАК Татьяну Анодину освободили от должности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru