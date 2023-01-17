Шольц рассказал о последствиях энергокризиса для экономики Германии

По его словам, Германия доказала, что может реагировать на весьма непростые ситуации. Он выразил уверенность, что никто не ожидал, что Берлин легко сможет справиться с полным прекращением газа из России в Германию и Европу.

Шольц подчеркнул, что этому поспособствовало заполнение газохранилищ и возобновление работы 20 угольных станций для производства электроэнергии. Он также отметил, что Германия в конце 2022 года запустила первый терминал для приема сжиженного природного газа, а второй открылся на прошлой неделе. Также Шольц анонсировал начало работы третьего терминала на следующей неделе.

Канцлер Германии добавил, что ФРГ не изменит своих действий в дальнейшем и будет продолжать справляться с ситуацией.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал граждан страны не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии на фоне кризиса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

