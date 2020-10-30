Белорусский народ озвучил три требования к Александру Лукашенко

«Есть правовой дефолт. Люди хотят, чтобы они работали, а они не работают. Мы хотим, чтобы Лукашенко понял, что он эти выборы проиграл. Сейчас мы хотим диалога и не из тюрьмы КГБ. Лукашенко -наемный менеджер, мы его наняли. Но в этом году людям не дали стать наблюдателями, ни провести честные выборы. 650 уголовных дел против населения и ни одного дела против силовиков, которые устроили геноцид. Итого мы хотим освобождения политзаключенных, прекращения всех преследований и новых выборов», -озвучил позицию белорусского народа Трушко.

Ранее председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН отметил, что всему приходит конец, в том числе, и авторитарному режиму Лукашенко.



