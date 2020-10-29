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Лукашенко крутит гайки: Что ждёт белорусский народ?

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Начало конференции

12:00

30 октября 2020

30.10.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая протестам в Белоруссии.

30.10.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Лукашенко крутит гайки: Что ждёт белорусский народ?»

С понедельника, 26 октября, в Белоруссии лидером оппозиции Светланой Тихановской была объявлена общенациональная забастовка. Это стало последствием истечения срока ультиматума действующему президенту Александру Лукашенко о его отставке. Однако, после применения силовиками по отношению к манифестантам резиновых пуль и светошумовых гранат, а также массовых задержаний, оказалось, что забастовка далека от того, чтобы называться общенациональной. Так, призыву лидера оппозиции последовали рабочие всего нескольких предприятий и часть студентов. Лукашенко же, в свою очередь, назвал протестующих террористами и призвал увольнять и отчислять их. Он также заявил, что наиболее активная часть белорусских рабочих, бастующих на заводах, финансируется из Польши и Литвы.

  • Сможет ли Лукашенко удержать власть в Белоруссии?
  • Какими мерами и какой ценой?
  • Что может предпринять Светлана Тихановская?
  • Действительно ли белорусская революция финансируется Западом?
  • В чем выгода европейских стран в организации общенациональной белорусской забастовки?
  • Какой должна быть позиция России по ситуации в Белоруссии?
  • Какие риски несёт российская экономика из-за белорусских протестов и забастовок?

Участники пресс-конференции:

  • Председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников;
  • Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

  • (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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