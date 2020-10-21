Оппозиция Белоруссии намерена усилить активность в ближайшую неделю

Оппозиция Белоруссии намерена усиливать активность по истечению срока «народного ультиматума» к властям страны 26 октября. Соответствующее заявление сделал член президиума координационного совета Павел Латушко.

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Ранее экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

По словам Латушко, у оппозиции есть план действий на случай отказа Лукашенко выполнить ультиматум. Он отметил, что до истечения срока от оппозиции будут ежедневно «поступать четкие сигналы».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время

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ФОТО: РИА Новости
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