Оппозиция Белоруссии намерена усилить активность в ближайшую неделю

Ранее экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

По словам Латушко, у оппозиции есть план действий на случай отказа Лукашенко выполнить ультиматум. Он отметил, что до истечения срока от оппозиции будут ежедневно «поступать четкие сигналы».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время

