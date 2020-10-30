В Госдуме предрекли скорый финал авторитарного строя Лукашенко

26 октября в Белоруссии лидером оппозиции Светланой Тихановской была объявлена общенациональная забастовка. Это стало последствием истечения срока ультиматума действующему президенту Александру Лукашенко о его отставке.

Председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН отметил, что всему приходит конец, в том числе, и авторитарному режиму Лукашенко.

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«Лукашенко сейчас удерживает власть, он – президент. Вопрос, как долго он будет ее удерживать. И чем дольше он будет держаться власти, тем большие негативные последствия будут для Белоруссии. Всё когда-то кончается, в том числе, и авторитарная власть Александра Григорьевича» - считает Калашников.

Парламентарий добавил, что такая ситуация несет негативные последствия для политики и экономики России, потому что Белоруссия -буферная зона между Москвой и НАТО. Но товарооборот не такой существенный, как заявляют СМИ.


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ФОТО: РИА Новости
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