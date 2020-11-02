«30 лет под оккупацией». Алиев раскритиковал международных посредников по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что усилия международных посредников по Карабаху не дали никаких результатов, передает РИА Новости.
Он охарактеризовал их работу как попытки затянуть или заморозить конфликт.
«В течение 30 лет наши территории находились под оккупацией. Усилия международных посредников не дали никакого результата. Мы видели попытки по затягиванию, замораживанию конфликта, увековечиванию оккупации», - отметил Алиев. Поэтому события последнего месяца в Азербайджане воспринимаются «с большой чувствительностью», отметил глава государства.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении.
Российский МИД отреагировал на это обращение, вновь повторив, что Россия окажет Армении всю необходимую помощь при условии, если столкновения будут перенесены на армянскую территорию.
Алиев в воскресенье оценил это письмо Пашиняна как признание поражения Еревана в Карабахе. Президент Азербайджана также заявил, что Армения должна обеспечить вывод войск Армении из Карабаха путем переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае азербайджанский лидер пригрозил, что Баку пойдет до конца.
Ранее глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН призвал российское руководство поддержать Армению и армян Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном и Турцией.
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