«30 лет под оккупацией». Алиев раскритиковал международных посредников по Карабаху

«В течение 30 лет наши территории находились под оккупацией. Усилия международных посредников не дали никакого результата. Мы видели попытки по затягиванию, замораживанию конфликта, увековечиванию оккупации», - отметил Алиев. Поэтому события последнего месяца в Азербайджане воспринимаются «с большой чувствительностью», отметил глава государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении.

Российский МИД отреагировал на это обращение, вновь повторив, что Россия окажет Армении всю необходимую помощь при условии, если столкновения будут перенесены на армянскую территорию.