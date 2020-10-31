«Добровольцы Донбасса» призвали власти РФ поддержать Армению в Карабахе

«Армяне, как христианский народ, является опорой России в этом регионе. Если Россия осознают себя как великая держава, хотя бы регионального масштаба, она обязана поддержать армянский народ. Армения- это стратегический интерес России. Армяне, хорошие простые мужики, очень ждут, когда Россия им поможет», - заявил Бородай.

По его словам, истоки нагорнокарабахского конфликта лежат в политике большевиков, Владимира Ленина и Льва Троцкого, которые в ходе формирования СССР отдали Азербайджану исконные армянские земли.

«Азербайджан - это несамостоятельное государство, а сателлит Турции», - добавил глава СДД.

Ранее Российский МИД пообещал защиту Армении при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию.

Утром в субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.

