«Добровольцы Донбасса» призвали власти РФ поддержать Армению в Карабахе

В «Союзе добровольцев Донбасса» объяснили в эфире НСН, зачем России поддерживать Армению в карабахском конфликте.

Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай призвал российское руководство поддержать Армению и армян Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает корреспондент НСН со съезда движения.

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«Армяне, как христианский народ, является опорой России в этом регионе. Если Россия осознают себя как великая держава, хотя бы регионального масштаба, она обязана поддержать армянский народ. Армения- это стратегический интерес России. Армяне, хорошие простые мужики, очень ждут, когда Россия им поможет», - заявил Бородай.

По его словам, истоки нагорнокарабахского конфликта лежат в политике большевиков, Владимира Ленина и Льва Троцкого, которые в ходе формирования СССР отдали Азербайджану исконные армянские земли.

«Азербайджан - это несамостоятельное государство, а сателлит Турции», - добавил глава СДД.

Ранее Российский МИД пообещал защиту Армении при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию.

Утром в субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.

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ФОТО: НСН/Сергей Подосёнов
ТЕГИ:РоссияНагорный КарабахАрменияДонбасс
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