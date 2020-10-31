«Добровольцы Донбасса» призвали власти РФ поддержать Армению в Карабахе
В «Союзе добровольцев Донбасса» объяснили в эфире НСН, зачем России поддерживать Армению в карабахском конфликте.
Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай призвал российское руководство поддержать Армению и армян Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает корреспондент НСН со съезда движения.
«Армяне, как христианский народ, является опорой России в этом регионе. Если Россия осознают себя как великая держава, хотя бы регионального масштаба, она обязана поддержать армянский народ. Армения- это стратегический интерес России. Армяне, хорошие простые мужики, очень ждут, когда Россия им поможет», - заявил Бородай.
По его словам, истоки нагорнокарабахского конфликта лежат в политике большевиков, Владимира Ленина и Льва Троцкого, которые в ходе формирования СССР отдали Азербайджану исконные армянские земли.
«Азербайджан - это несамостоятельное государство, а сателлит Турции», - добавил глава СДД.
Ранее Российский МИД пообещал защиту Армении при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию.
Утром в субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 140 / сут.
Умерли
27 990+334 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 854 / сут.
- В Подмосковье для пожилых 65+ введен режим ограничений из-за COVID-19
- Власти Челябинска опровергли данные о двух умерших пациентах после пожара в больнице
- Олигарх Малофеев заявил, что не собирается избираться в Госдуму
- В Челябинске открыли уголовное дело о халатности после пожара в больнице
- «Добровольцы Донбасса» призвали власти РФ поддержать Армению в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru