Стрелков предрек поражение России в случае войны с Турцией

«Для турок сейчас с точки зрения их внутриполитического и экономического положения война, пусть даже тяжелая, но победоносная, выгодна. Во-первых, это укрепит власть Эрдогана, во-вторых, за счет войны они могут преодолеть нарастающие внутриполитические и экономические проблемы. Мобилизация населения, мобилизация экономики – у Турции достаточно мощная производящая экономика, в отличие от нашей сырьевой. Поэтому Эрдоган может пойти на войну, если будет уверен, что сможет одержать в ней победу. Нужно также иметь в виду, что война может не быть предрешена решением Эрдогана или Кремля, но совокупность факторов, нарастающих конфликтов может привести к вооруженному столкновению независимо от прямого указания Анкары или Москвы. Причем Анкаре в данном случае принадлежит инициатива. Я полагаю, в самое ближайшее время турки нанесут удары возмездия по сирийским войскам в северной Сирии. Сейчас они выводят оттуда ряд опорных пунктов, которые, как они полагают, могут быть уязвимы в случае полномасштабных боевых действий. Я рассматриваю вывод турецких опорных пунктов из глубины территории Идлиба именно с этой точки зрения», - отметил собеседник НСН.

Он объяснил, почему шансы на победу над Турцией в Сирии у России невелики.

«Изначально операция Российской Федерации в Сирии чрезвычайно уязвима с точки зрения снабжения и позиции Турции. Альтернативой снабжения через Босфор и Дарданеллы, которые в случае любого серьезного конфликта с Турцией будут перекрыты, выступает очень дальний и очень неудобный маршрут через Балтику, Атлантику, Гибралтар и на Сирию. Только так можно будет обеспечить достаточное снабжение группировки, которая там развернута», - пояснил Стрелков.

Есть еще «кривой» маршрут через Иран, который выглядит еще более проблематичным, добавил он.

«Это через Астрахань, северный Иран, далее сухопутно через частично контролируемые Ираном районы северного Ирака и уже непосредственно в Сирии через районы, которые контролируются иранским ополчением. Но этот маршрут чрезвычайно неудобен, поскольку тяжелую технику, которую все страны мира по-прежнему перебрасывают железнодорожным транспортом, везти будет не на чем. Ей придется двигаться своим ходом, а это чрезвычайно тяжело и быстро вырабатывает ресурс. Не говоря уже о том, что в случае прямого столкновения с Турцией Азербайджан, скорее всего, заблокирует Каспийское море. То есть боевые действия придется вести и в Закавказье – возникнет еще один фронт. Во-вторых, все маршруты перевозки по суше будут чрезвычайно уязвимы для ударов с воздуха со стороны Турции. Можно считать, что сухопутный маршрут работать не будет», - сказал экс-министр ДНР.

А морской маршрут Турция тоже может перекрыть своим достаточно сильным средиземноморским флотом, взяв под контроль восточное Средиземноморье.