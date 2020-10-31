Минобороны Азербайджана: Бои в Карабахе идут по трем направлениям

«В настоящее время продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях», — цитирует Эйвазова Газета.ru.

Ранее российский МИД пообещал защиту Армении при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию. Заявление последовало в ответ на просьбу премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину предоставить армянской стороне помощь в обеспечении безопасности государства.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия.



