Минобороны Азербайджана: Бои в Карабахе идут по трем направлениям
В Минобороы Азербайджана заявили, что на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) бои идут по трем направлениям: юге, на северо-востоке и востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Азербайджана Анара Эйвазова.
«В настоящее время продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях», — цитирует Эйвазова Газета.ru.
Ранее российский МИД пообещал защиту Армении при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию. Заявление последовало в ответ на просьбу премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину предоставить армянской стороне помощь в обеспечении безопасности государства.
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия.
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