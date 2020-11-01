Алиев расценил обращение Пашиняна к Путину как признание поражения
По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, письмо, которое премьер-министр Армении Никола Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в обеспечении безопасности страны, - это признания поражения Еревана в Карабахе.
Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия.
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