Алиев расценил обращение Пашиняна к Путину как признание поражения

Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия.

