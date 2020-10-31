МИД РФ отреагировал на призыв Пашиняна помочь Армении обеспечить безопасность страны

Россия окажет Армении всю необходимую помощь при условии, если столкновения будут перенесены на армянскую территорию.

Утром в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил в эфире НСН военные риски операции. По его словам, при закрытом воздушном пространстве десантная операция выглядит как авантюра с серьезными последствиями.

«Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.

