МИД РФ отреагировал на призыв Пашиняна помочь Армении обеспечить безопасность страны
МИД России прокомментировал обращение премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину об оказании Армении в обеспечении безопасности страны в ходе нагорнокарабахского конфликта, сообщает РИА Новости.
Россия окажет Армении всю необходимую помощь при условии, если столкновения будут перенесены на армянскую территорию.
Утром в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил в эфире НСН военные риски операции. По его словам, при закрытом воздушном пространстве десантная операция выглядит как авантюра с серьезными последствиями.
«Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 140 / сут.
Умерли
27 990+334 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 854 / сут.
- СМИ: В Челябинске скончались два пациента сгоревшей больницы
- МИД РФ отреагировал на призыв Пашиняна помочь Армении обеспечить безопасность страны
- В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 100 человек
- В России установлен новый максимум заболевания коронавирусом за сутки - 18 140 случаев
- Пожар в челябинской поликлинике локализовали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru