В Подмосковье ночью ожидаются морозы до минус 19 градусов
В Московской области в ночь на среду температура местами может опускаться почти до −20 °C, сообщил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, ночь на 24 декабря станет самой холодной на этой неделе из-за прояснений и усиленного выхолаживания.
В Москве ожидается −14…−16 °C, по области — до −19 °C. Утром после рассвета температура в столице составит около −13 °C.
Синоптик также отметил, что наиболее сильные морозы ниже −20 °C прогнозируются на северо-востоке центральной части России — в Костромской и Ивановской областях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд
- В сейфе Эпштейна нашли наличные рубли
- Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом
- Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
- Россиянам рассказали, какие гирлянды безопасны для глаз
- СМИ: В Лувре усилили защиту окна после ограбления музея
- Генштаб ВСУ подтвердил выход из Северска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru