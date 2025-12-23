В Подмосковье ночью ожидаются морозы до минус 19 градусов

В Московской области в ночь на среду температура местами может опускаться почти до −20 °C, сообщил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, ночь на 24 декабря станет самой холодной на этой неделе из-за прояснений и усиленного выхолаживания.