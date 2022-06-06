«Понять бы, что это»: «Суверенную» экономику России сравнили с иранской

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета. Ракша призвал не воспринимать буквально такое заявление.

«Не нужно буквально все это воспринимать. Это же такое ритуальное выступление. Президент говорит в принципе правильные слова, но никакой конкретики за ними нет. Неизвестно, сколько времени понадобится на то, чтобы выполнить перечисленные президентом цели и какими ресурсами их осуществить. Это общие пожелания. К ним так и нужно относиться. За всякими красивыми словами необязательно стоит определенное содержание. Это скорее эмоциональное отношение к тому, что наша экономика не должна ни от кого зависеть. А как она должна это делать, при том, что она остается открытой – это вопрос», - заметил он.