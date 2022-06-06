«Понять бы, что это»: «Суверенную» экономику России сравнили с иранской
Экономист Денис Ракша в эфире НСН отметил, что слова Владимира Путина о «суверенной экономике» России верны, но не конкретны
В рамках «суверенной открытой экономики» Россия будет сотрудничать со всеми готовыми к этому странами, даже если они ввели против нее санкции. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист Денис Ракша.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета. Ракша призвал не воспринимать буквально такое заявление.
«Не нужно буквально все это воспринимать. Это же такое ритуальное выступление. Президент говорит в принципе правильные слова, но никакой конкретики за ними нет. Неизвестно, сколько времени понадобится на то, чтобы выполнить перечисленные президентом цели и какими ресурсами их осуществить. Это общие пожелания. К ним так и нужно относиться. За всякими красивыми словами необязательно стоит определенное содержание. Это скорее эмоциональное отношение к тому, что наша экономика не должна ни от кого зависеть. А как она должна это делать, при том, что она остается открытой – это вопрос», - заметил он.
При этом, по его словам, «суверенная экономика» в России будет схожа с иранской моделью.
«Никто не знает, что входит в понятие суверенная экономика. У нас уже была суверенная демократия, про которую никто не знал, что это такое. В Иране после Исламской революции 1978-1979 годов придумали тоухидную экономику. В переводе на наши термины это как раз и будет суверенная экономика – экономика с опорой на собственные силы. И потом в Иране много-много лет между собой ругались по поводу того, что же это значит», - объяснил экономист.
В то же время он считает, что Россия будет сотрудничать с любыми странами даже несмотря на санкции.
«Сейчас международное сотрудничество России возможно с любыми странами по всем не запрещенным ими направлениям. Когда президент говорит о том, что экономика останется открытой, имеется в виду, что сами мы ни с кем никакие экономические связи разрывать не будем даже на фоне санкций. Все, что не запрещено – разрешено и будет развиваться. Список никто не закрывает. Мы будем сотрудничать с любым государством, которое готово к этому», - заключил Ракша.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия готовилась к санкциям в отношении нефтяных поставок и ведущих отечественных банков, поэтому особых проблем новый пакет не принесет, но отразится на самой Европе.
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