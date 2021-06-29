Депутаты - Ельцину, Ельцин - олигархам. Экс-генпрокурор России объяснил «кривоватую» приватизацию 90-х

«Основная ошибка была в том, что отсутствовала проработанная законодательная база приватизации. Дело в том, что проект законодательных актов по этой теме достаточно серьезно и длительно обсуждался на Верховном совете того периода, который и вырабатывал определенный алгоритм действий. Экономика страны находилась в тяжелой ситуации, и приватизация была не только элементом смены собственности, но механизмом выхода самой экономики из кризиса. Поэтому произошло следующее: депутаты того периода были вынуждены в этих фактически чрезвычайных экономических и в очень сложных политических условиях передать полномочия президенту страны – на тот момент это был Борис Николаевич Ельцин. Ему были переданы исключительные полномочия, в том числе и по всем экономическим вопросам. И фактически приватизация пошла не по законам, принятым Верховным советом, а пошла по указам президента, которые выведены из прокурорского надзора, прокуратура не могла вмешиваться.

На этой базе потом и принимались подзаконные нормативные акты. С одной стороны, это была вынужденная мера, с другой стороны, эти указы уже были с другой идеологией, с другим механизмом. Получилась такая ситуация, что сиюминутно в интересах определенных олигархических группировок и стала перераспределяться собственность. Приватизация была составной частью необходимых экономических реформ, ее пришлось ускорить», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он подчеркнул, что начинать процесс перераспределения активов сегодня невыгодно и неправильно, но государство корректирует итоги приватизации другими способами.