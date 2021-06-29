Депутаты - Ельцину, Ельцин - олигархам. Экс-генпрокурор России объяснил «кривоватую» приватизацию 90-х
Первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал, как сегодня можно влиять на результаты приватизации, а депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин призвал вернуть всю собственность государству.
Глава инвестиционной компании Finstar, миллиардер из списка Forbes Олег Бойко назвал приватизацию в России в 1990-е годы «чем-то кривоватым» и заявил, что в этот период было допущено «огромное количество» нарушений и злоупотреблений.
«Тогда это не считалось нарушениями. Была выбрана такая модель, которая сегодня признается во многом неправильной, несправедливой, сделанной в отношении узкой группы людей. Ее нельзя считать незаконной, полномочия были переданы на законных основаниях», - заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый генпрокурор России Валентин Степанков.
По словам Степанкова, чрезвычайная экономическая ситуация способствовала передаче исключительных прав президенту, по указам которого и проводилась приватизация в то время.
«Основная ошибка была в том, что отсутствовала проработанная законодательная база приватизации. Дело в том, что проект законодательных актов по этой теме достаточно серьезно и длительно обсуждался на Верховном совете того периода, который и вырабатывал определенный алгоритм действий. Экономика страны находилась в тяжелой ситуации, и приватизация была не только элементом смены собственности, но механизмом выхода самой экономики из кризиса. Поэтому произошло следующее: депутаты того периода были вынуждены в этих фактически чрезвычайных экономических и в очень сложных политических условиях передать полномочия президенту страны – на тот момент это был Борис Николаевич Ельцин. Ему были переданы исключительные полномочия, в том числе и по всем экономическим вопросам. И фактически приватизация пошла не по законам, принятым Верховным советом, а пошла по указам президента, которые выведены из прокурорского надзора, прокуратура не могла вмешиваться.
На этой базе потом и принимались подзаконные нормативные акты. С одной стороны, это была вынужденная мера, с другой стороны, эти указы уже были с другой идеологией, с другим механизмом. Получилась такая ситуация, что сиюминутно в интересах определенных олигархических группировок и стала перераспределяться собственность. Приватизация была составной частью необходимых экономических реформ, ее пришлось ускорить», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом он подчеркнул, что начинать процесс перераспределения активов сегодня невыгодно и неправильно, но государство корректирует итоги приватизации другими способами.
«Это уже будет не отмена приватизации, а новая реформа в изменении форм собственности под видом отмены, пойдет речь о перераспределении финансовых потоков на основании владения тем или иным имуществом. Это ставит в целом под сомнение политическую и экономическую стабильность – и для инвестора, и для сторонних партнеров России.
Другое дело, что можно корректировать те действия, которые признаются ошибочными. В условиях нынешнего законодательства корректировать их можно, путем перераспределения налоговой нагрузки, путем перераспределения каких-либо социальных льгот и так далее. Этим занимаются, но не так активно, как обществу хотелось бы. Предложения об изменении налоговой политики и перераспределении налоговой нагрузки как раз направлены на корректировку процесса. А если отобрать собственность того времени, это уже будет не реформа приватизации, а национализация. Укрепление государственных корпораций в стране – это тоже немного завуалированное перераспределение собственности. Можно посмотреть, что приватизировалось в те годы и что сегодня вновь ушло во владение государству на базе действующего законодательства. Дальше следует уже вечный спрос, кто эффективный собственник – государство или частный предприниматель, но в любом случае изменения приватизации происходят, а делать их революционным способом – отобрать все и разделить – было неправильно и невозможно», - объяснил Степанков.
В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что указы президента того времени не соблюдались, поэтому необходимо вернуть государству все то, что было приобретено незаконным путем в период приватизации 90-х годов.
«О преступлениях при проведении приватизации в лихие 90-е есть даже материалы Счетной палаты, эти материалы провисели всего одну ночь, их сняли. Это и ваучерный залог, и венчурный фонд, они все были коррупционные, то есть, забирались бюджетные деньги, отдавались якобы в кредиты, за кредиты якобы закладывали собственность, а потом эту собственность бесплатно за копейки растаскивали по частным карманам. Вся эта приватизация преступна, по итогу даже материалов Счетной палаты написано, что она была проведена не по законам и указам президента на тот период. Поэтому однозначно данную приватизацию надо пересматривать и возвращать государству то, что было приобретено незаконно», - отметил Рашкин.
Ранее Счетная палата рассказала о рекордной неэффективности приватизации в России. Аудиторы подсчитали, что в период с 2017 по 2019 годы план по приватизации долей государства в акционерных обществах, ООО, ФГУП и при продаже прочего казенного имущества не выполнялся более чем на 25%.
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