Денег много? Экономист объяснил провал госплана приватизации
Антон Шабанов не уверен, что государство заинтересовано в приватизации.
Счетная палата рассказала о рекордной неэффективности приватизации в России. Аудиторы подсчитали, что в период с 2017 по 2019 годы план по приватизации долей государства в акционерных обществах, ООО, ФГУП и при продаже прочего казенного имущества не выполнялся более чем на 25%.
Независимый экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что государству средства от приватизации не так уж и нужны.
«План по приватизации, по сути, для государства – план по тому количеству денег, которые поступят в казну. Если денег хватает и те строки бюджета, которые должны были финансироваться по приватизации, и так хорошо пополняются, зачем тогда делать что-то просто так? Это одна из идей. Приватизация всегда проводится под какие-то задачи, когда нужны деньги, и мы готовы пожертвовать своим имуществом, потому что проекты, которые мы потом будем финансировать из этих средств, они важнее. Если таких проектов нет либо проекты менее важные, чем та собственность, которую мы имеем, тогда и приватизация не нужна», - отметил Шабанов.
По его словам, собственность государства зачастую находится не в лучшем состоянии, что негативно сказывается на процессе приватизации.
«Есть и какие-то другие подводные камни, в том смысле, что у нас действительно у государства может быть не в очень хорошем состоянии собственность, она не проходит должную подготовку. Давайте будем честны и откровенны, государство – это вообще очень плохой собственник. Самый яркий пример – войдите в любые военные казармы в любой области, они вряд ли будут хорошие, кроме тех, что недавно отстроили. К сожалению, для государства это нормально, у него немножко другие задачи», - объяснил экономист.
Он также отметил, что вопрос о необходимости проведения активной приватизации является философским, но подчеркнул, что это повышает эффективность экономики в долгосрочной перспективе.
«Это вопрос очень философский, никто на него не ответит – нужно более агрессивно это делать или не нужно. Если мы говорим про рыночную, открытую экономику и вспоминаем, что государство – не самый эффективный собственник, то безусловно, чем больше частного владения ресурсами и активами, тем эффективнее эти ресурсы используются», - добавил Шабанов.
Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем в прогнозах правительства.
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