Денег много? Экономист объяснил провал госплана приватизации

Независимый экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что государству средства от приватизации не так уж и нужны.

«План по приватизации, по сути, для государства – план по тому количеству денег, которые поступят в казну. Если денег хватает и те строки бюджета, которые должны были финансироваться по приватизации, и так хорошо пополняются, зачем тогда делать что-то просто так? Это одна из идей. Приватизация всегда проводится под какие-то задачи, когда нужны деньги, и мы готовы пожертвовать своим имуществом, потому что проекты, которые мы потом будем финансировать из этих средств, они важнее. Если таких проектов нет либо проекты менее важные, чем та собственность, которую мы имеем, тогда и приватизация не нужна», - отметил Шабанов.

По его словам, собственность государства зачастую находится не в лучшем состоянии, что негативно сказывается на процессе приватизации.

«Есть и какие-то другие подводные камни, в том смысле, что у нас действительно у государства может быть не в очень хорошем состоянии собственность, она не проходит должную подготовку. Давайте будем честны и откровенны, государство – это вообще очень плохой собственник. Самый яркий пример – войдите в любые военные казармы в любой области, они вряд ли будут хорошие, кроме тех, что недавно отстроили. К сожалению, для государства это нормально, у него немножко другие задачи», - объяснил экономист.

Он также отметил, что вопрос о необходимости проведения активной приватизации является философским, но подчеркнул, что это повышает эффективность экономики в долгосрочной перспективе.