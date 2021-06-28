Экономист Колташов: Ждите роста цен на недвижимость

Василий Колташов: «Эта ситуация вызывает немалую тревогу у тех, кто приобретает жилье в ипотеку, и во многом, конечно, стимулирует новый панический спрос на рынке недвижимости. И все-таки очень странным выглядит это повышение ключевой ставки, тем более, когда его обосновывают необходимостью бороться с ростом инфляции. Эта борьба с ростом инфляции в России гораздо лучше пошла бы, если бы рублю позволили бы укрепиться, поскольку мировые цены на нефть растут», - отметил он.

