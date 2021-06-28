Экономист Колташов: Ждите роста цен на недвижимость

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

ЦБ в июле может обсудить повышение ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта. 

Василий Колташов: «Эта ситуация вызывает немалую тревогу у тех, кто приобретает жилье в ипотеку, и во многом, конечно, стимулирует новый панический спрос на рынке недвижимости. И все-таки очень странным выглядит это повышение ключевой ставки, тем более, когда его обосновывают необходимостью бороться с ростом инфляции. Эта борьба с ростом инфляции в России гораздо лучше пошла бы, если бы рублю позволили бы укрепиться, поскольку мировые цены на нефть растут», - отметил он.

2

Российские работодатели оценили вероятность повышения зарплаты сотрудникам

Большинство российских работодателей не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам во втором полугодии 2021 года.

Василий Колташов: «Это связано, естественно, с уверенностью работодателей в том, что на рынке труда будет сохраняться прежняя ситуация, когда определяющей будет позиция работодателя. Но если экономическое оживление продолжится и перерастет в настоящий экономический рост, то через некоторое время на рынке труда ситуация будет меняться. Работодатели вернуться к своей тактике: не повышать зарплату имеющемуся персоналу, но повышать зарплату новонанимаемым сотрудникам», - добавил собеседник НСН.

3

Правительство России выделит более 46 млрд рублей на пособия беременным и одиноким родителям

Более 400 тысяч беременных россиянок, испытывающих финансовые трудности, смогут получать по 6,3 тысячи рублей ежемесячно. На выплаты этой категории граждан направят около 10 млрд рублей.

Василий Колташов: «Эта мера, несомненно, является социальной и находится в общем ряду новых социальных решений, которые принимаются правительством с момента, когда кабмин возглавил Михаил Мишустин. Однако сама мера, когда пособия получают именно одинокие родители, является чрезвычайно рискованной, потому что она может привести к тому, что политика создания семей может забуксовать, потому что женщине станет выгодно оставаться формально одинокой», - предположил экономист.

4

Инвестиции в недвижимость России в I полугодии выросли на 40%

Объем инвестиций в российскую недвижимость в первом полугодии 2021 года вырос по предварительным итогам на 40% - до 176 миллиардов рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Василий Колташов: «Мы наблюдаем зарождение нового подъема на рынке недвижимости, а может быть, уже корректно говорить о начале "бума". Мы увидим в ближайшие годы дальнейший рост рынка и увеличение спроса, особенно в регионах. Естественно, это приведет к повышению цен на недвижимость. Сейчас других вариантов нет», - резюмировал он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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